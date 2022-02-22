Президент IIHF: Расистським жестам немає місця в хокеї
IIHF відсторонила українця від змагань на один рік, санкціонованих Міжнародною федерацією хокею.
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Нападник Кременчука дискваліфікований за прояви расизму на адресу ексгравця Донбасу Джейлена Смерека під час матчу УХЛ 26 вересня 2021 року.
Денискін вже відбув 13-матчеву дискваліфікацію в УХЛ, але Міжнародна федерація назвала це покарання недостатнім.
Денискін протягом року не має права виступати у всіх чемпіонатах, що входять до IIHF, а також за національну збірну.
Расистським жестам, коментарям чи діям абсолютно немає місця в хокеї або будь-де. Дії Денискіна абсолютно неприйнятні та неприпустимі,
– заявили в Міжнародній федерації хокею.
"Попри те, що він уже відбув усунення від участі у тринадцяти іграх своєї команди, вирішальна комісія визначила, що потрібен ще один період усунення", – сказав президент IIHF Люк Тардіф.
Що відомо про расистський скандал в УХЛ
- Під час матчу УХЛ Кременчук – Донбас (3:2) Андрій Денискін продемонстрував расистський жест на адресу Джалена Смерека.
- Український гравець отримав вилучення до кінця гри. Після поєдинку гравець перепросив у Смерек, опублікувавши допис в інстаграмі.
- Гравець отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри.
- Кременчук повідомив, що оштрафував Денискіна.