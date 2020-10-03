Ганский полузащитник Мохаммед Кадири, принадлежащий киевскому "Динамо", забил гол в чемпионате России в составе тульского "Арсенала".

В матче 10-го тура РПЛ против "Тамбова" (1:1) экс-динамовец открыл счет на 43-й минуте курьезным голом. Об этом пишет Sport.ua.

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Ганец не сильно пробил из-за штрафной, а Сергей Рыжиков пропустил мяч между ног, не сумев его удачно зафиксировать. "Тамбову" удалось отыграться после пенальти на 87-й минуте.

В предыдущем туре РПЛ Кадири огорчил вратаря "Ростова", хотя это не помогло его команде набрать очки (2:3). Интересно, что в составе киевского "Динамо" Мохаммед не забивал, хотя провел 15 матчей.

Видео гола Кадири

Что известно о карьере Кадири