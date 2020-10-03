Между ног вратарю: футболист "Динамо" снова забил гол в российском чемпионате – видео
Ганский полузащитник Мохаммед Кадири, принадлежащий киевскому "Динамо", забил гол в чемпионате России в составе тульского "Арсенала".
В матче 10-го тура РПЛ против "Тамбова" (1:1) экс-динамовец открыл счет на 43-й минуте курьезным голом. Об этом пишет Sport.ua.
Смотрите также: Кравец после скандального ухода из "Динамо" засветил статистику с тренировки команды: фото
Ганец не сильно пробил из-за штрафной, а Сергей Рыжиков пропустил мяч между ног, не сумев его удачно зафиксировать. "Тамбову" удалось отыграться после пенальти на 87-й минуте.
В предыдущем туре РПЛ Кадири огорчил вратаря "Ростова", хотя это не помогло его команде набрать очки (2:3). Интересно, что в составе киевского "Динамо" Мохаммед не забивал, хотя провел 15 матчей.
Видео гола Кадири
Что известно о карьере Кадири
- Кадири перешел в "Динамо" из австрийской "Аустрии", а в России выступал на правах аренды.
- Но стать основным в столичном клубе он не смог ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко.
- В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился, однако успел заработать четыре предупреждения и одну красную карточку.
- Transfermarkt.com оценивает ганского футболиста в 1,6 миллиона евро.