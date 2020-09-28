Футболист тульского "Арсенала" Мохаммед Кадири, права которого принадлежат киевскому "Динамо", забил гол в матче 9-го тура РПЛ.

Арсенал Тула – Ростов 2:3

Голы: Кангва, 9, Кадири, 90 + 4-Чернов, 13, Хасимото, 40, 45 + 1

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Кадири отличился в матче против "Ростова" (2: 3), сократив отставание до минимума в концовке игры. Это первый мяч 24-летнего ганца после возвращения в тульский клуб, пишет 24 канал.

Видео гола Кадири

Возвращение в Россию

За киевлян Кадири провел 15 матчей в УПЛ, забитыми голами не отмечался. Луческу не видит Кадири в составе своей команды.

Сам футболист в переписке с фанатами в соцсетях намекал на свое возвращение в тульский "Арсенал".

Что известно о карьере Кадири