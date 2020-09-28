Футболист "Динамо" забил гол за российский "Арсенал" после возвращения в клуб: видео
Футболист тульского "Арсенала" Мохаммед Кадири, права которого принадлежат киевскому "Динамо", забил гол в матче 9-го тура РПЛ.
Арсенал Тула – Ростов 2:3
Голы: Кангва, 9, Кадири, 90 + 4-Чернов, 13, Хасимото, 40, 45 + 1
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Кадири отличился в матче против "Ростова" (2: 3), сократив отставание до минимума в концовке игры. Это первый мяч 24-летнего ганца после возвращения в тульский клуб, пишет 24 канал.
Видео гола Кадири
Возвращение в Россию
За киевлян Кадири провел 15 матчей в УПЛ, забитыми голами не отмечался. Луческу не видит Кадири в составе своей команды.
Сам футболист в переписке с фанатами в соцсетях намекал на свое возвращение в тульский "Арсенал".
Что известно о карьере Кадири
- Кадири перешел в "Динамо" из австрийской "Аустрии", а в России выступал на правах аренды.
- Но стать основным в столичном клубе он не смог ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко.
- В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился, зато успел заработать четыре предупреждения и одну красную карточку.
- Transfermarkt.com оценивает ганского футболиста в 1,6 миллиона евро.
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