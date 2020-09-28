Бывший форвард "Динамо", а ныне нападающий турецкого "Коньяспора" Артем Кравец опубликовал показатели его тренировок в киевском клубе.

Согласно данным, форвард показал второй результат в команде по дистанции. Фото футболист опубликовал в сторис инстаграма.

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"Одна из тренировок, "где я не был готов"... Не хотел оправдываться, но теперь смогу смотреть в глаза бывшим партнерам по команде", – написал Кравец.

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