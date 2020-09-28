Кравец после скандального ухода из "Динамо" засветил статистику с тренировки команды: фото
Бывший форвард "Динамо", а ныне нападающий турецкого "Коньяспора" Артем Кравец опубликовал показатели его тренировок в киевском клубе.
Согласно данным, форвард показал второй результат в команде по дистанции. Фото футболист опубликовал в сторис инстаграма.
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"Одна из тренировок, "где я не был готов"... Не хотел оправдываться, но теперь смогу смотреть в глаза бывшим партнерам по команде", – написал Кравец.
Артем Кравец: возвращение в "Динамо" и расторжение контракта через месяц
- Артем Кравец этот сезон начал в киевском "Динамо". Однако возвращение в команду показалось неудачным. Через месяц после подписания контракта, клуб и игрок согласились расторгнуть соглашение досрочно.
- Кравец провел лишь один официальный матч за "Динамо" – вышел на замену на 23 минуты в последней встрече против "Львова". В четырех встречах даже не попадал в заявку на игру. Сыграл в товарищеском матче против "Колоса".
- Причиной расторжения соглашения с "Динамо" Кравец назвал желание получать больше игровой практики, чтобы попасть в сборную Украины.
- Кравец уже имеет опыт выступлений в Турции – в "Динамо" он вернулся из "Кайсериспора", за который выступал 2,5 года.
- В дебютном матче после перехода в "Коньяспор" Кравец сделал дубль и отдал голевую передачу.
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