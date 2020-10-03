Ганський півзахисник Мохаммед Кадірі, який належить київському "Динамо", забив гол в чемпіонаті Росії у складі тульського "Арсеналу".

У матчі 10-го туру РПЛ проти "Тамбова" (1:1) ексдинамівець відкрив рахунок на 43-й хвилині курйозним голом. Про це пише Sport.ua.

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Ганець не сильно пробив з-за штрафного майданчика, а Сергій Рижиков пропустив м'яч між ніг, не зумівши його вдало зафіксувати. "Тамбову" вдалося відігратися після пенальті на 87-й хвилині.



В попередньому турі РПЛ Кадірі засмутив воротаря "Ростова", хоча це не допомогло його команді набрати очки (2:3). Цікаво, що у складі київського "Динамо" Мохаммед не забивав, хоча провів 15 матчів.

Відео голу Кадірі



Що відомо про кар'єру Кадірі