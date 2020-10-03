Між ніг воротарю: футболіст "Динамо" знову забив гол у російському чемпіонаті – відео
Ганський півзахисник Мохаммед Кадірі, який належить київському "Динамо", забив гол в чемпіонаті Росії у складі тульського "Арсеналу".
У матчі 10-го туру РПЛ проти "Тамбова" (1:1) ексдинамівець відкрив рахунок на 43-й хвилині курйозним голом. Про це пише Sport.ua.
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Ганець не сильно пробив з-за штрафного майданчика, а Сергій Рижиков пропустив м'яч між ніг, не зумівши його вдало зафіксувати. "Тамбову" вдалося відігратися після пенальті на 87-й хвилині.
В попередньому турі РПЛ Кадірі засмутив воротаря "Ростова", хоча це не допомогло його команді набрати очки (2:3). Цікаво, що у складі київського "Динамо" Мохаммед не забивав, хоча провів 15 матчів.
Відео голу Кадірі
Що відомо про кар'єру Кадірі
- Кадірі перейшов в "Динамо" з австрійською "Аустрії", а в Росії виступав на правах оренди.
- Але стати основним в столичному клубі він не зміг ні при Хацкевичі, ні при Михайличенку.
- У сезоні, що завершився 24-річний футболіст провів 16 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився, зате встиг заробити чотири попередження і одну червону картку.
- Transfermarkt.com оцінює ганського футболіста в 1,6 мільйона євро.