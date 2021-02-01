Аргентинский форвард Лионель Месси забил юбилейный гол в футболке Барселоны. Теперь в голевом доработке нападающего 650 результативных ударов.

Источник: Opta

Очередной "жертвой" Лионеля Месси стал Атлетик Бильбао. Аргентинский нападающий в рамках 21 тура испанской Ла Лиги открыл счет во встрече.

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Юбилейный гол

Капитан каталонского клуба взялся выполнять штрафной с перспективной позиции. Аргентинец идеальным ударом положил мяч прямо в девятку ворот, сняв паука с угла владений соперника. Даже игрок Атлетика, который стоял на линии ворот не смог помочь своему голкиперу.

Этот гол стал для Лео 650-м в футболке Барселоны, из них 456 результативных ударов Лионель наколотил как раз в чемпионате Испании. Чтобы показать такой результат Месси понадобилось 755 матчей.

650 - Lionel Messi ha marcado su gol n.º 650 con el @FCBarcelona_es entre todas las competiciones (456 en LaLiga), 49 de ellos de falta directa (38 en liga). Celestial. pic.twitter.com/S7CnMaEtJ4 — OptaJose (@OptaJose) January 31, 2021

Интересно, что по показателю количества сыгранных встреч за клуб из Каталонии форвард уступает лишь легенде клуба Хави, в активе которого 767 матчей.

Сейчас между аргентинским форвардом и клубом разгорелся скандал из-за освещенных деталей контракта Месси. Из-за этого Лео уже готов подать на Барселону в суд. По информации, за последние 4 года Лео заработал в испанском гранде более полумиллиарда евро.

В этом сезоне Месси провел в "сине-гранатовой" футболке 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.

Видео гола Месси