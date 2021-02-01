В воскресенье, 31 января, Барселона на своем поле принимала Атлетик в рамках 21 тура испанской Ла Лиги. Каталонцы с трудом победили соперника.

Источник: 24 канал

Барселона – Атлетик 2:1

Голы: Месси, 20, Гризманн, 74, Альба, 49 (авт.)

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Футболисты Барселоны вышли на поле с мыслью о реванше за проигрыш в Суперкубке Испании. Уже со старта каталонцы бросились в атаку. Месси получил отличную передачу из глубины поля, вышел один на один с голкипером, но не сумел выйти победителем из этой дуэли.

В середине тайма Месси таки удалось записать свою фамилию на табло "Камп Ноу". Лео взялся исполнять перспективный штрафной и не прогадал. Лионель пробил прямо в девятку ворот, сняв паутину с угла владений Атлетика – 1:0.

Неплохо пробивал Араухо, подключившийся с обороны. Но мяч после его удара пролетел в считанных сантиметрах у стойки.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. После отдыха Атлетику удалось забить быстрый гол, а помог в этом игрок Барселоны Альба. Он после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота – 1:1.

Гризманн сделал классный заброс в штрафную, где на втором этаже лучше всего сыграл Пьянич, но его удар парировал голкипер.

В середине второй 45-минутки Барселона таки вышла вперед. Мингуэса прострелил на свободного Гризманна, которому оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота – 2:1.

В конце встречи Альба мог реабилитироваться в глазах болельщиков Барселоны, но с его ударом справился вратарь.

В итоге – 2:1 победа Барселоны. Каталонцам удалось взять реванш у Атлетика.

После матча Барселона с 40 очками идет 2-й, такое же количество пунктов у мадридского Реала, который располагается на 3 месте.

Атлетик находится в середине таблицы Ла Лиги – 11 строчка и 24 набранных пункта.

Барселона – Атлетик видеообзор