Месси вышел к фанатам ПСЖ, которые едва не сошли с ума от Лео: видео
11 августа 2021 , 16:58Читати новину українською
Источник:твиттер ПСЖ
Французский ПСЖ представил Лионеля Месси как своего нового футболиста. Аргентинец вышел к болельщикам, которые едва не сошли с ума, когда увидели Лео.
Месси получил теплый прием в Париже
34-летний Месси после пресс-конференции с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи на стадионе "Парк де Пренс" вышел к фанатам.
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Возле стадиона собралось много болельщиков ПСЖ, которые пришли посмотреть представление аргентинца на большом экране.
Когда Месси вышел к фанатам, они встретили его пиротехникой и громкими криками. Лионель едва не растерялся и поблагодарил за теплый прием.
Также Месси одел шарф французского клуба.Лионель Месси официально стал игроком ПСЖ вечером 10 августа. Стороны заключили контракт на 2 года. Аргентинец будет играть за французов под 30 номером. Зарплата Месси составит около 35 миллионов евро в год.