Месси вышел к фанатам ПСЖ, которые едва не сошли с ума от Лео: видео

Французский ПСЖ представил Лионеля Месси как своего нового футболиста. Аргентинец вышел к болельщикам, которые едва не сошли с ума, когда увидели Лео.

Месси получил теплый прием в Париже

34-летний Месси после пресс-конференции с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи на стадионе "Парк де Пренс" вышел к фанатам.

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Возле стадиона собралось много болельщиков ПСЖ, которые пришли посмотреть представление аргентинца на большом экране.

Когда Месси вышел к фанатам, они встретили его пиротехникой и громкими криками. Лионель едва не растерялся и поблагодарил за теплый прием.

Также Месси одел шарф французского клуба.