"Мы знаем о будущем Мбаппе все"

В ПСЖ уверены, что смогут удержать сразу трех лучших игроков атаки. В частности, французы сохранят Килиана Мбаппе.

Кстати Хочу начать новый этап карьеры – Месси впервые прокомментировал переход в ПСЖ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи ответил на вопрос о будущем Мбаппе во время пресс-конференции, посвященной переходу Месси.

Мбаппе – игрок ПСЖ. Мы знаем о его будущем все. Он сказал, что хочет играть за конкурентоспособную команду. Более конкурентоспособной команды не создать. У него нет причин уходить. Он может только остаться,

– сказал президент ПСЖ.

Кем ПСЖ усилился летом

Французский клуб провел одну из лучших трансферных кампаний. В статусе свободных агентов в ПСЖ перешли:

вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма;

защитник сборной Испании Серхио Рамос;

полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум;

нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Также ПСЖ приобрел у Интера за 60 миллионов евро защитника Ашрафа Хакими.