Месси получил теплый прием в Париже
34-летний Месси после пресс-конференции с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи на стадионе "Парк де Пренс" вышел к фанатам.
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Возле стадиона собралось много болельщиков ПСЖ, которые пришли посмотреть представление аргентинца на большом экране.
Когда Месси вышел к фанатам, они встретили его пиротехникой и громкими криками. Лионель едва не растерялся и поблагодарил за теплый прием.
Также Месси одел шарф французского клуба.