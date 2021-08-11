Месси получил теплый прием в Париже

34-летний Месси после пресс-конференции с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи на стадионе "Парк де Пренс" вышел к фанатам.

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Возле стадиона собралось много болельщиков ПСЖ, которые пришли посмотреть представление аргентинца на большом экране.

Когда Месси вышел к фанатам, они встретили его пиротехникой и громкими криками. Лионель едва не растерялся и поблагодарил за теплый прием.

Также Месси одел шарф французского клуба.

Лионель Месси официально стал игроком ПСЖ вечером 10 августа. Стороны заключили контракт на 2 года. Аргентинец будет играть за французов под 30 номером. Зарплата Месси составит около 35 миллионов евро в год.