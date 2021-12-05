Месси выиграл "Золотой мяч" благодаря голосам в Южной Америке, Азии и Океании.

France Football опубликовал полные итоги голосования "Золотого мяча". В 2021 году награду в седьмой раз выиграл Лионель Месси, что возмутило многих фанатов. Ожидалось, что премия достанется Роберту Левандовскому.

Как Месси обогнал Левандовского

Победителя "Золотого мяча" определяли журналисты со всего мира. Нападающему Баварии Роберту Левандовскому удалось стать лучшим только на двух континентах.

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От европейских журналистов Левандовский получил первое место, набрав 209 баллов. Второе место в Европе отдали полузащитнику Челси Жоржинью (166), а третье – Месси (161).

Кроме Европы только журналисты из Африки поставили Левандовского на первое место.

Аргентинец выиграл "Золотой мяч" благодаря тому, что стал первым по итогам голосования журналистов из Южной Америки, Азии, Океании и стран, входящих в КОНКАКАФу.



France Football опубликовал итоги голосования "Золотого мяча" / Фото facebook.com/footballuatv

France Football опубликовал итоги голосования "Золотого мяча" / Фото facebook.com/footballuatv

France Football опубликовал итоги голосования "Золотого мяча" / Фото facebook.com/footballuatv

France Football опубликовал итоги голосования "Золотого мяча" / Фото facebook.com/footballuatv

France Football опубликовал итоги голосования "Золотого мяча" / Фото facebook.com/footballuatv

Месси выиграл "Золотой мяч"