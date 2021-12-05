Як Мессі обігнав Левандовського
Переможця "Золотого м'яча" визначали журналісти з усього світу. Нападнику Баварії Роберту Левандовському вдалося стати найкращим лише на двох континентах.
До теми Голосування за "Золотий м'яч": відомо кому і скільки балів віддала Україна
Від європейських журналістів Левандовський отримав перше місце, набравши 209 балів. Друге місце у Європі віддали півзахиснику Челсі Жоржинью (166), а третє – Мессі (161).
Окрім Європи, тільки журналісти з Африки поставили Левандовського на перше місце.
Аргентинець виграв "Золотий м'яч" завдяки тому, що став першим за підсумками голосування журналістів з Південної Америки, Азії, Океанії та країн, що входять до КОНКАКАФу.
France Football опублікував підсумки голосування "Золотого м'яча" / Фото facebook.com/footballuatv
France Football опублікував підсумки голосування "Золотого м'яча" / Фото facebook.com/footballuatv
France Football опублікував підсумки голосування "Золотого м'яча" / Фото facebook.com/footballuatv
France Football опублікував підсумки голосування "Золотого м'яча" / Фото facebook.com/footballuatv
France Football опублікував підсумки голосування "Золотого м'яча" / Фото facebook.com/footballuatv
Мессі виграв "Золотий м'яч"
- 65-а в історії церемонія Ballon d'Or відбулася 29-го листопада. Перемогу здобув гравець ПСЖ Ліонель Мессі.
- Мессі випередив Левандовського на 33 бали. Перемога Мессі спричинила шквал критика на адресу France Football. Вболівальники по всьому світу вважають, що в Левандовського "вкрали" перемогу.
- Через критику головний редактор France Football Паскаль Ферре заявив, що Левандовському можуть вручити "Золотий м'яч" за 2020 рік.