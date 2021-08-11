Хочу начать новый этап карьеры, – Месси впервые прокомментировал переход в ПСЖ

Звезда мирового футбола Лионель Месси впервые прокомментировал переход во французский ПСЖ. Лионель неожиданно покинул Барселону и решил продолжить карьеру во Франции.

Месси: мы готовы бороться за все трофеи

34-летний Месси заявил, что после перехода в ПСЖ чувствует себя счастливым.

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"Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из Барселоны. Но после перехода в ПСЖ я чувствую себя счастливым", – сказал Лео.

Аргентинский футболист заявил, что ему не терпится познакомиться с новыми партнерами по команде.

Не могу дождаться начала тренировок, потому что очень хочу познакомиться с партнерами по команде и начать новый этап карьеры. Спасибо руководству ПСЖ. Все прошло отлично. Спасибо всем за такой прием,

– отметил Лионель.

Месси отметил, что голоден к победам. По его словам, комплектация ПСЖ позволяет клубу бороться за все трофеи.

"Я очень счастлив, испытываю такое же желание побеждать, что и раньше. Вижу, какой тут состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт. Спасибо всем парижанам. Когда я прилетел, здесь царило безумие. Это стало вишенкой на торте", – резюмировал футболист.