Мессі: Ми готові боротися за всі трофеї
34-річний Мессі заявив, що після переходу у ПСЖ почувається щасливим.
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"Я дуже щасливий. Всі знають, як я йшов з Барселони. Але після переходу у ПСЖ я почуваюся щасливим", – сказав Лео.
Аргентинський футболіст заявив, що йому не терпиться познайомитися з новими партнерами по команді.
Не можу дочекатися початку тренувань, тому що дуже хочу познайомитися з партнерами по команді і почати новий етап кар'єри. Дякую керівництву ПСЖ. Все пройшло відмінно. Дякую всім за такий прийом,
– зазначив Ліонель.
Мессі зазначив, що голодний до перемог. За його словами, комплектація ПСЖ дозволяє клубу боротися за всі трофеї.
"Я дуже щасливий, відчуваю таке ж бажання перемагати, що і раніше. Бачу, який тут склад. Ми готові боротися за всі трофеї. Тому я і підписав контракт. Дякую всім парижанам. Коли я прилетів, тут панувало божевілля. Це стало вишенькою на торті", – резюмував футболіст.