Лионель Месси сыграл за Барселону в полуфинале Кубка Испании против Севильи. И в одном из эпизодов сыграл немного грубо. Но предупреждение за этот эпизод получил его соперник.

Инцидент произошел на 63-й минуте матча. В одной из атак Хуан Хордан заблокировал прорыв Месси. Арбитр сразу же зафиксировал нарушение правил. Хотя игрок Севильи показывал, что нарушения не было. И начал спорить с судьей.

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Хордан взял мяч в руки, чтобы игроки Барселоны быстро не разыграли эпизод. Это не понравилось Месси, который решил отобрать мяч. Но с первой попытки это сделать не удалось. И когда он попытался сделать это еще раз, то нанес удар локтем в лицо Хордан.

От этого удара игрок Севильи оказался на газоне. Вокруг него сразу собрались игроки обеих команд. Но схватки удалось избежать.

Хордан доказывал арбитру, что Месси нанес ему удар в лицо. Но Матеу Лаос проигнорировал это. Зато показал желтую карточку игроку Севильи.

Видео инцидента с ударом Месси локтем

Но Барселоне это не очень помогло. Севилья победила 2:0 в первом матче.