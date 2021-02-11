Месси ударил в лицо соперника, но желтую карточку получил пострадавший: видео
Лионель Месси сыграл за Барселону в полуфинале Кубка Испании против Севильи. И в одном из эпизодов сыграл немного грубо. Но предупреждение за этот эпизод получил его соперник.
Источник:24 канал
Инцидент произошел на 63-й минуте матча. В одной из атак Хуан Хордан заблокировал прорыв Месси. Арбитр сразу же зафиксировал нарушение правил. Хотя игрок Севильи показывал, что нарушения не было. И начал спорить с судьей.
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Хордан взял мяч в руки, чтобы игроки Барселоны быстро не разыграли эпизод. Это не понравилось Месси, который решил отобрать мяч. Но с первой попытки это сделать не удалось. И когда он попытался сделать это еще раз, то нанес удар локтем в лицо Хордан.
От этого удара игрок Севильи оказался на газоне. Вокруг него сразу собрались игроки обеих команд. Но схватки удалось избежать.
Хордан доказывал арбитру, что Месси нанес ему удар в лицо. Но Матеу Лаос проигнорировал это. Зато показал желтую карточку игроку Севильи.
Видео инцидента с ударом Месси локтем
Но Барселоне это не очень помогло. Севилья победила 2:0 в первом матче.
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