Севилья 10 февраля на своем поле сыграла первый матч 1/2 финала Кубка Испании против Барселоны. Хозяева неожиданно одержали комфортную победу перед выездным матчем.

Севилья – Барселона 2:0

Голы: Кунде, 25, Ракитич, 85

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Гризманн классным забросом вывел Месси один на один с голкипером, но победителем из этой дуэли вышел страж ворот Севильи.

Хозяева ответили не менее остро. Кунде решился на удар из пределов штрафной-мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

В середине первого тайма защитник Кунде создал на поле нечто невероятное. Защитник мастерски обыграл нескольких соперников и вышел один на один с тер Штегеном. Его сольный проход завершился взятием ворот Барселоны – 1:0. Такого начала точно не ожидали увидеть футболисты каталонского клуба. А этот гол защитника может спокойно претендовать на лучший результативным выстрел Кубка Испании.

На этом футболисты Севильи не остановились. Мощный удар с дальнего расстояния от Паломо в эффектном прыжке парировал вратарь.

Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе хозяев. После отдыха первыми остроту на поле создали подопечные Хулена Лопетеги. Но удар Ракитича был заблокирован защитником. Однако футболисты Севильи апеллировали к арбитру, что соперник сыграл рукой. Но судья был неумолим и позволил продолжить игру.

Далее Барселона создала два момента. Но удары Месси и де Йонга не стали серьезными угрозами воротам Боно.

Гости гораздо активнее действовали на поле. Но всю опасность ликвидировал вратарь Севильи Боно. Острее всего было после углового от каталонцев, когда Альба решил не подавать в штрафную, но пробить прямо с углового – вратарь в последний момент спас свои владения.

Однако в конце встречи подействовало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Футболисты Севильи классно выбежали в стремительную атаку на ворота Барселоны. Мяч на ход получил ексгравець гостей Ракитич, ворвался в штрафную соперника и мощно пробил под перекладину – 2:0 без шансов для голкипера. Хорват обещание сдержал и не стал праздновать взятие ворот бывшей команды.

Барселона таки могла несколько сократить счет. Но мастерский удар Месси со штрафного прямо в нижний угол ворот парировал Боно.

В итоге – 2:0 комфортная победа Севильи перед вторым матчем в Кубке Испании.

Севилья – Барселона видеообзор