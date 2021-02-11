Уже в начале встречи гости открыли счет благодаря удару Тареми. Однако матч запомнился бешеным количеством борьбы на футбольном поле. Первый тайм завершился минимальной победой Порту 0:1.

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Курьезный момент в Кубке Португалии

На 60-й минуте судья остановил поединок из-за грубой игры на защитнике Браги Давиду Карму. Арбитр игры обратился за помощью к ВАР. После видеоповтора рефери показал Диасу красную карточку. Порту был вынужден играть в меньшинстве.

Дальше было самое забавное. На поле выехал автомобиль скорой помощи, чтобы забрать травмированного футболиста с поля. Но сдвинуться с газона не смог, тогда на помощь прибежали игроки Браги, которые вместе толкали бус за пределы футбольного поля.

Этот эпизод значительно затянул игру, поэтому судья добавил к основному времени матча аж 12 минут. К слову, они помогли хозяевам сравнять счет. В это время Урибе опасно срезал соперника и увидел перед собой красный свет. Гости доиграли матч вдевятером.

Таким подарком от игроков Порта воспользовались хозяева. На 90+12 минуте Франсержиу оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его в сетку по центру ворот. В итоге – 1:1.

Ответный Матч состоится 3 марта.