Мессі вдарив в обличчя суперника, але жовту картку отримав постраждалий: відео
Ліонель Мессі зіграв за Барселону у півфіналі Кубка Іспанії проти Севільї. І в одному з епізодів зіграв дещо грубо. Але попередження за цей епізод отримав його суперник.
Джерело:24 канал
Інцидент стався на 63-й хвилині матчу. В одній з атак Хуан Хордан заблокував прорив Мессі. Арбітр одразу ж зафіксував порушення правил. Хоча гравець Севільї показував, що порушення не було. І почав сперечатися з суддею.
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Хордан взяв м'яч в руки, щоб гравці Барселони швидко не розіграли епізод. Це не сподобалося Мессі, який вирішив відібрати м'яч. Але з першої спроби це зробити не вдалося. І коли він спробував зробити це ще раз, то завдав удару ліктем в обличчя Хордану.
Від цього удару гравець Севільї опинився на газоні. Навколо нього одразу зібралися гравці обох команд. Але сутички вдалося уникнути.
Хордан доказував арбітру, що Мессі завдав йому удару в обличчя. Але Матеу Лаос проігнорував це. Натомість показав жовту картку гравцю Севільї.
Відео інциденту за участі удару Мессі ліктем
Але Барселоні це не дуже допомогло. Севілья перемогла 2:0 в першому матчі.
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