Месси может окончательно покинуть Барселону

Сейчас Месси находится в Бразилии, где в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки. Лео помог "альбиселесте" выйти в полуфинал турнира.

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Барселона продолжает переговоры с представителями Месси относительно нового контракта. По информации Marca, несколько моментов препятствуют заключению нового соглашения.

Во-первых, Месси хочет получить гарантии, что ему выплатят все деньги, согласно контракту, даже если начнется новая волна пандемии или кризис в футболе станет еще более серьезным.

Как известно, Барселона столкнулась с финансовыми проблемами и сократила зарплаты футболистам.

Во-вторых, советники Месси хотят узнать, как Барселона собирается распределять по сроку нового соглашения те задолженности перед футболистом, которые остались еще с предыдущего контракта.

В-третьих, стороне Месси непонятно, как Барселона планирует решить вопрос с налогами.

Если в ближайшие два года клуб не сможет выплатить Месси те деньги, которые должен по-прежнему соглашению, то аргентинец получит их, уже находясь в США.

Месси планирует перейти в американский чемпионат МЛС в 2023 году.

Представители футболиста хотят узнать, где в таком случае Месси должен будет платить налоги – в Испании или в США.

Кроме того, Месси сомневается в проекте Барселоны. Аргентинец уверен, что приобретение новых игроков поможет команде выйти на новый уровень.