Аргентина – Эквадор 3:0

Голы: Где он, 40, Мартинес, 84, Месси, 90+3

Удаление: Инкапие, 90+2 (Эквадор)

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К 40-й минуте матча лучший момент упустил Месси. Лионель вышел один на один с голкипером, но его удар приняла на себя штанга. Классный момент потеряли и гости, удар с лету парировал вратарь Аргентины. В конце тайма хозяева таки размочили нули на табло.

Аргентинцы перехватили мяч у защитника Эквадора, Месси разрезной передачей увидел Де Пауля, которому оставалось только точно пробить в незащищенные ворота – 1:0.

Месси и его очаровательная левая нога

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. Аргентинцы удвоили преимущество аж на 84-й минуте, использовав высокий прессинг. Хозяева заставили ошибиться защитника, мяч подобрал все тот же активный Месси, но не стал сам завершать атаку. Лео отдал на свободного Мартинеса, который стал автором второго гола в матче.

Удаление! На 90+2 минуте игрок Эквадора Инкапие сфолил на Ди Марии, который уже почти вышел один на один с голкипером. Эквадорец фолом последней надежды остановил аргентинца. Судья сначала показал желтую карточку. Но после просмотра VAR удалил футболиста с поля.

Месси мог уйти с поля без забитого мяча. Уже в компенсированное арбитром время нападающий подошел выполнять штрафной с перспективной позиции. Лео магической левой ногой снял паучка с девятки ворот Эквадора. Аргентинец поставил красивую точку во встрече – 3:0.

Аргентина вышла в полуфинал Копа Америка, где сыграет против Колумбии, которая в параллельном матче по пенальти одолела Уругвай.

Аргентина – Эквадор: видеообзор