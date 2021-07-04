Мессі може остаточно покинути Барселону

Наразі Мессі перебуває у Бразилії, де у складі збірної Аргентини виступає на Кубку Америки. Лео допоміг "альбіселесте" вийти до півфіналу турніру.

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Барселона продовжує переговори з представниками Мессі щодо нового контракту. За інформацією Marca, декілька моментів перешкоджають укладенню нової угоди.

По-перше, Мессі хоче отримати гарантії, що йому виплатять всі гроші, згідно з контрактом, навіть якщо почнеться нова хвиля пандемії або криза у футболі стане ще більш серйозною.

Як відомо, Барселона зіткнулася з фінансовими проблемами та скоротила зарплати футболістам.

По-друге, радники Мессі хочуть дізнатися, як Барселона збирається розподіляти по терміну нової угоди ті заборгованості перед футболістом, які залишилися ще з попереднього контракту.

По-третє, стороні Мессі незрозуміло, як Барселона планує розв'язати питання з податками.

Якщо у найближчі два роки клуб не зможе виплатити Мессі ті гроші, які повинен як і раніше угодою, то аргентинець отримає їх, уже перебуваючи у США.

Мессі планує перейти в американський чемпіонат МЛС у 2023 році.

Представники футболіста хочуть дізнатися, де в такому випадку Мессі повинен буде платити податки – в Іспанії або у США.

Крім того, Мессі сумнівається у проєкті Барселони. Аргентинець невпевнений, що придбання нових гравців допоможуть команді вийти на новий рівень.