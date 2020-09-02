Зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі близький до трансферу у англійський "МанСіті" та вже начебто узгодив всі деталі контракту. Щоправда, у клубі з 5 років він зіграє лише три, а потім несподівано продовжить кар'єру у США.

Аргентинець начебто досяг домовленості з холдингом City Football Group, який володіє англійським клубом. Аргентинець підпише контракт на п'ять років на суму в 700 мільйонів євро, повідомляє Daily Record.

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Цікавим нюансом цього контракту є те, що перших три сезони Мессі проведе у складі "Манчестер Сіті", а потім відправиться в МЛС, де два роки буде грати за "Нью-Йорк Сіті", який є у власності цієї ж компанії.

Також Мессі запропонували частку в компанії як часткову оплату, але футболіст може віддати перевагу оплату грошима, оскільки існують складнощі, пов'язані з оцінкою акцій City Football Group.

Що відомо про "Нью-Йорк Сіті"? Клуб заснований у 2013 році та виступає у вищому футбольному дивізіоні США і Канади. "Манчестер Сіті" з АПЛ і американський бейсбольний клуб "Нью-Йорк Янкіз" стали інвесторами, які викупили права на франшизу за 100 мільйонів доларів.

Трансфер Мессі: головне

Після провального сезону 2019/20, в якому "Барселона" залишилася без трофеїв, Мессі прийняв рішення покинути каталонський клуб.

Втім, "Барселона" відмовляється відпускати Лео. Повідомлялося, що каталонці можуть відпустити Мессі за 700 мільйонів євро.

Водночас Мессі начебто планує офіційно оголосити, що він хоче покинути "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікують у соцмережах.

Мессі вже пропустив перше тренування "Барселони" з новим головним тренером Рональдом Куманом. Він вже встиг провести розмову з головним наставником "МанСіті" Хосепом Гвардіолою. Щоправда, тренер порекомендував аргентинцю залишитись у каталонському клубі та звершити там футбольну кар'єру.