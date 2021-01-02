Месси "оставил в дураках" партнеров по команде и забил эффектный гол: видео
Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси возвращается к работе в общей группе. Форвард в фирменном стиле отличился на тренировке.
Официальный аккаунт Барселоны в твиттере выложил видео с тренировки команды, которая готовится к матчу против Уэски, который состоится уже 3 января. На ролике видно, как Лео просто не оставляет шансов партнерам по команде, насмехаясь над ними на поле.
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Возвращение в фирменном стиле
Лионель Месси проводил небольшой отпуск в родной Аргентине. Но уже вернулся в расположение клуба. Лео на тренировке эффектно накрутил трех партнеров по команде и коронной левой забил гол в дальний от голкипера угол ворот. Таких голов от нападающего можно увидеть очень много в официальных встречах Барселоны.
Добавим, что инициатором такого отпуска был главный наставник каталонцев Рональд Куман. Из-за отпуска Месси отсутствовал на матче с Эйбаром, в котором "блаугранас" неожиданно потерял очки, сыграв в ничью 1:1.
- Сейчас клуб из Каталонии занимает непривычное для себя 6 место. В их активе 25 очков. Лидеру Ла Лиги Атлетико они уступают 10 пунктов.
- Аргентинец мог покинуть Барселону в 2020 году, но после назначения Кумана на пост главного тренера команды остался в клубе. Наставник сразу дал свободу футболисту на поле и капитанскую повязку.
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