Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси возвращается к работе в общей группе. Форвард в фирменном стиле отличился на тренировке.

Официальный аккаунт Барселоны в твиттере выложил видео с тренировки команды, которая готовится к матчу против Уэски, который состоится уже 3 января. На ролике видно, как Лео просто не оставляет шансов партнерам по команде, насмехаясь над ними на поле.

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Возвращение в фирменном стиле

Лионель Месси проводил небольшой отпуск в родной Аргентине. Но уже вернулся в расположение клуба. Лео на тренировке эффектно накрутил трех партнеров по команде и коронной левой забил гол в дальний от голкипера угол ворот. Таких голов от нападающего можно увидеть очень много в официальных встречах Барселоны.

Добавим, что инициатором такого отпуска был главный наставник каталонцев Рональд Куман. Из-за отпуска Месси отсутствовал на матче с Эйбаром, в котором "блаугранас" неожиданно потерял очки, сыграв в ничью 1:1.