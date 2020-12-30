29 декабря Барселона в рамках матча 16 тура испанской Примеры принимала Эйбар. Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1.

Барселона – Эйбар 1:1

Голы: Дембеле, 67 – Гарсия, 57

Нереализованный пенальти: Брайтвайт, 8

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Каталонцы, игравшие без Лионеля Месси, могли выйти вперед уже на восьмой минуте, но Мартин Брайтвайт не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Гости неожиданно повели в счете на старте второго тайма, когда отличился Кике Гарсия. Впрочем, Барселона быстро отыгралась усилиями Усмана Дембеле, но вырвать победу не сумела.

Видео гола Гарсии

Видео гола Дембеле​