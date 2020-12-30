Барселона без Месси сенсационно потеряли очки в чемпионате Испании: видео
29 декабря Барселона в рамках матча 16 тура испанской Примеры принимала Эйбар. Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1.
Барселона – Эйбар 1:1
Голы: Дембеле, 67 – Гарсия, 57
Нереализованный пенальти: Брайтвайт, 8
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Каталонцы, игравшие без Лионеля Месси, могли выйти вперед уже на восьмой минуте, но Мартин Брайтвайт не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.
Гости неожиданно повели в счете на старте второго тайма, когда отличился Кике Гарсия. Впрочем, Барселона быстро отыгралась усилиями Усмана Дембеле, но вырвать победу не сумела.
Видео гола Гарсии
Видео гола Дембеле
- Команда Рональда Кумана упустила возможность подняться в зону Лиги чемпионов и завершает год на шестом месте в чемпионате.
- В воскресенье, 3 января, Барселона сыграет с Уэской. Эйбар в тот же день примет Гранаду.
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