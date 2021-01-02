Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі повертається до роботи у загальній групі. Форвард у фірмовому стилі відзначився на тренуванні.

Офіційний акаунт Барселони у твіттері виклав відео з тренування команди, яка готується до матчу проти Уески, який відбудеться вже 3 січня. На ролику видно, як Лео просто не залишає шансів партнерам по команді, глузуючи з них на полі.

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Повернення у фірмовому стилі

Ліонель Мессі проводив невеличку відпустку у рідній Аргентині. Але вже повернувся до розташування клубу. Лео на тренування ефектно накрутив трьох партнерів по команді та коронною лівою забив гол у дальній від голкіпера кут воріт. Таких голів від нападника можна побачити дуже багато в офіційних зустрічах Барселони.

Додамо, що ініціатором такої відпустки був головний наставник каталонців Рональд Куман. Через неї Мессі був відсутній на матчі з Ейбаром, у якому "блаугранас" несподівано втратив очки, зігравши у нічию 1:1.