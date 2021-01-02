Мессі "пошив у дурні" партнерів по команді та забив ефектний гол: відео
Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі повертається до роботи у загальній групі. Форвард у фірмовому стилі відзначився на тренуванні.
Офіційний акаунт Барселони у твіттері виклав відео з тренування команди, яка готується до матчу проти Уески, який відбудеться вже 3 січня. На ролику видно, як Лео просто не залишає шансів партнерам по команді, глузуючи з них на полі.
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Повернення у фірмовому стилі
Ліонель Мессі проводив невеличку відпустку у рідній Аргентині. Але вже повернувся до розташування клубу. Лео на тренування ефектно накрутив трьох партнерів по команді та коронною лівою забив гол у дальній від голкіпера кут воріт. Таких голів від нападника можна побачити дуже багато в офіційних зустрічах Барселони.
Додамо, що ініціатором такої відпустки був головний наставник каталонців Рональд Куман. Через неї Мессі був відсутній на матчі з Ейбаром, у якому "блаугранас" несподівано втратив очки, зігравши у нічию 1:1.
- Зараз клуб з Каталонії посідає незвичне для себе 6 місце. У їх активі 25 очок. Лідеру Ла Ліги Атлетіко вони поступаються 10 пунктами.
- Аргентинець міг покинути Барселону у 2020 році, але після призначення Кумана на пост головного тренера команди залишився у клубі. Керманич відразу дав свободу футболісту на полі та капітанську пов'язку.
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