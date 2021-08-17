Месси и Мбаппе разрывают партнеров на тренировке ПСЖ: видео
17 августа 2021 , 16:36Читати новину українською
Источник:твиттер ПСЖ
С Лионелем Месси ПСЖ собрал в своем составе лучших футболистов мира. Отныне интересно наблюдать не только за матчами французов, но и тренировками.
Новый тандем Месси и Мбаппе
Лионель Месси и ряд ведущих футболистов ПСЖ пропускают матчи в новом сезоне, ведь набирают форму. Кроме того, игроки налаживают взаимопонимание.
Стоит внимания Месси и Мбаппе впервые встретились в ПСЖ: фото
Похоже, что Месси не будет ограничиваться восстановлением взаимодействия с бывшим партнером по Барселоне Неймаром. Лионель тренируется вместе с Килианом Мбаппе.
На тренировке ПСЖ Мбаппе эффектно обыграл соперника и отдал пас на свободного Месси. Лео без каких-либо проблем огорчил голкипера, покатив мяч в угол ворот.
- 34-летний Месси официально стал игроком ПСЖ вечером 10 августа. Стороны заключили контракт на 2 года. В ПСЖ аргентинец будет играть под 30 номером. Дебют Лионеля ожидают в конце августа.