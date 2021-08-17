Новый тандем Месси и Мбаппе

Лионель Месси и ряд ведущих футболистов ПСЖ пропускают матчи в новом сезоне, ведь набирают форму. Кроме того, игроки налаживают взаимопонимание.

Стоит внимания Месси и Мбаппе впервые встретились в ПСЖ: фото

Похоже, что Месси не будет ограничиваться восстановлением взаимодействия с бывшим партнером по Барселоне Неймаром. Лионель тренируется вместе с Килианом Мбаппе.

На тренировке ПСЖ Мбаппе эффектно обыграл соперника и отдал пас на свободного Месси. Лео без каких-либо проблем огорчил голкипера, покатив мяч в угол ворот.