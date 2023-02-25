Прессслужба "синих" выложила фрагменты тренировки Челси в преддверии выездного матча против "шпор". Таким видеолондонский клуб продемонстрировал невероятную технику Михаила Мудрика во время тренировочного процесса.

Интересно увидеть Победная бутылка: какую шпаргалку получил Трубин перед серией пенальти с Ренном в ЛЕ

Впечатляет разве что на тренировке

Украинец искусно накручивал своих новых одноклубников, которые не могли отобрать у левого вингера мяч.

Правда, украинский легионер так впечатляет только на тренировке, но не в официальных поединках АПЛ и Лиги чемпионов.

На слаломе,

– коротко подписала прессслужба Челси.

Видео скилов Мудрика на тренировке Челси

Напомним, что 26 февраля Челси сыграет на выезде против Тоттенхэма. Начало встречи в 15.30 по Киеву.

Команда Грэма Поттера никак не может вылезти из середины турнирной таблицы, занимая 10 место, имея в своем активе 31 балл.

Челси не побеждало с Мудриком на футбольном поле