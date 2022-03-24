Меркушина показала помощь от сборной Норвегии по биатлону, которую передали для ВСУ

Норвежская сборная по биатлону едва ли не больше всего помогает Украине, которая страдает от российской агрессии. Украинцы показали, какие вещи направили норвежцы для украинских военных.

Меркушина: У меня не хватит слов

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина показала помощь от норвежской команды. Спортсменка поблагодарила норвежцев за вещи для украинских защитников.

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Меркушина уверена, что эти вещи спасут многие жизни украинцев.

У меня не хватит слов, чтобы описать, как я благодарна сборной Норвегии по биатлону за помощь и поддержку. Пора, когда мир оставаться вместе и мы все помогаем друг другу, это эра не говорить, а делать! Мне очень посчастливилось быть частью биатлонной семьи, спасибо, ребята! Я думаю, что ваше пожертвование спасет много жизней!,

– сказала биатлонистка.



Помощь от сборной Норвегии по биатлону / Фото из фейсбука

Напомним, что Меркушин сменил биатлонную винтовку на профессиональное оружие. Анастасия стала на защиту родной страны, ведь старшая лейтенантка Государственной пограничной службы Украины.

Также среди украинских биатлонистов в руки оружие взять Анна Кривонос, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

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