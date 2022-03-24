Меркушина показала помощь от сборной Норвегии по биатлону, которую передали для ВСУ
Источник:фейсбук ФБУ болельщиков
Норвежская сборная по биатлону едва ли не больше всего помогает Украине, которая страдает от российской агрессии. Украинцы показали, какие вещи направили норвежцы для украинских военных.
Меркушина: У меня не хватит слов
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина показала помощь от норвежской команды. Спортсменка поблагодарила норвежцев за вещи для украинских защитников.
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Меркушина уверена, что эти вещи спасут многие жизни украинцев.
У меня не хватит слов, чтобы описать, как я благодарна сборной Норвегии по биатлону за помощь и поддержку. Пора, когда мир оставаться вместе и мы все помогаем друг другу, это эра не говорить, а делать! Мне очень посчастливилось быть частью биатлонной семьи, спасибо, ребята! Я думаю, что ваше пожертвование спасет много жизней!,
– сказала биатлонистка.
Помощь от сборной Норвегии по биатлону / Фото из фейсбука
Напомним, что Меркушин сменил биатлонную винтовку на профессиональное оружие. Анастасия стала на защиту родной страны, ведь старшая лейтенантка Государственной пограничной службы Украины.
Также среди украинских биатлонистов в руки оружие взять Анна Кривонос, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
Биатлонисты из Норвегии поддерживают Украину
- На шапочках биатлонистов рядом с норвежским флагом появилось украинское знамя.
- Норвежцы посвящали свои победы Украине.
- Лидеры сборной Тириль Экгофф и Тарьей Бьо выразили поддержку украинскому народу. Они призвали прекратить войну и заявили, что их сердца с украинцами.