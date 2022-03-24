Меркушина: У мене не вистачить слів

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина показала допомогу від норвезької команди. Спортсменка подякувала норвежцям за речі для українських захисників.

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Меркушина впевнена, що ці речі врятують багато життів українців.

У мене не вистачить слів, щоб описати, як я вдячна збірній Норвегії з біатлону за допомогу та підтримку. Настав час, коли світ залишатися разом і ми всі допомагаємо один одному, це ера не говорити, а робити! Мені дуже пощастило бути частиною біатлонної родини, дякую, хлопці! Я думаю, що ваша пожертва врятує багато життів!,

– сказала біатлоністка.



Допомога від збірної Норвегії з біатлону / ​Фото з фейсбуку

Нагадаємо, що Меркушина змінила біатлонну гвинтівку на професійну зброю. Анастасія стала на захист рідної країни, адже є старшою лейтенанткою Державної прикордонної служби України.

Також серед українських біатлоністів до рук зброю взяти Анна Кривонос, Дмитро Підручний та Артем Прима.

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