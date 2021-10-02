Мерили секундомером, – команда Усика о преждевременном окончании боя против Джошуа

Украинский боксер Александр Усик в бою с британцем Энтони Джошуа победил решением судей. И благодаря этой победе Усик получил сразу четыре чемпионских пояса, которыми обладал его оппонент: WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Сразу после боя многие эксперты и болельщики отметили, что поединок в 12-м раунде завершился слишком рано. И это, по их мнению, сыграло в пользу британца, который находился зажатым в углу ринга.

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Во время пресс-конференции в Киеве промоутер Усика Александр Красюк заметил, что время последнего раунда составило ровно три минуты. А в трансляции секундомер отражал некорректный тайминг противостояния.

"Секундомер был включен в момент, когда рефери сказал: "Бокс"! Это был двенадцатый раунд, и рефери пригласил ребят поздравить друг друга с последним раундом – это нормально, это нормальная практика. В этот момент был включен секундомер. И с момента гонга до включения секундомера было 5 секунд. Нас этот вопрос также волновал, и мы на следующее утро вместе с секундомером все измерили по трансляции. Действительно, от гонга до гонга было ровно три минуты", – отметил Красюк во время пресс-конференции.

В то же время сам Александр ответил, что он не разочарован в отсутствии нокаута против Джошуа:

Победил, слава Богу. Победа есть, для чего человеку обязательно падать? У него есть родные, близкие, это большой кусок здоровья в минус, когда человек падает в нокаут и валяется без сознания. Я вообще, если честно, не за то, чтобы люди падали без сознания, а потом становились и забывали какой день, приходить в себя. Провел поединок, 12 раундов отбоксировали, ярко, людям понравилось – все гуд. Не было нокаута, и слава Богу. Будем более здоровыми с Антохой.

Видео момента с завершением боя

Коротко о бое Усик – Джошуа