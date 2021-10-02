Одразу після бою чимало експертів та вболівальників відзначили, що поєдинок в 12-му раунді завершився занадто рано. І це, на їх думку, зіграло на користь британця, який був затиснутий у куті рингу.
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Під час пресконференції в Києві промоутер Усика Олександр Красюк зауважив, що час останнього раунду склав рівно три хвилини. А в трансляції секундомір відображав некоректний таймінг протистояння.
"Секундомір був увімкнений у момент, коли рефері сказав: "Бокс"! Це був дванадцятий раунд, і рефері запросив хлопців привітати одне одного з останнім раундом – це нормально, це нормальна практика. У цей момент був увімкнений секундомір. І з моменту гонгу до ввімкнення секундоміра було 5 секунд. Нас це питання також хвилювало, і ми наступного ранку разом із секундоміром все поміряли за трансляцією. Дійсно, від гонгу до гонгу було рівно три хвилини", – зазначив Красюк під час пресконференції.
Водночас сам Олександр відповів, що він не розчарований у відсутності нокауту проти Джошуа:
Переміг, Слава Богу. Перемога є, для чого людині обов'язково падати? У нього є рідні, близькі, це великий шматок здоров'я в мінус, коли людина падає в нокаут і валяється без свідомості. Я взагалі, якщо чесно, не за те, щоб люди падали без свідомості, а потім ставали і забували який день, приходити до тями. Провів поєдинок, 12 раундів відбоксували, яскраво, людям сподобалося – усе гуд. Не було нокаута, та й Слава Богу. Будемо здоровішими з Антохою.
Відео моменту з завершенням бою
Коротко про бій Усик – Джошуа
- Усик ледь не добив Джошуа в останньому 12-му раунді. Українець потужної комбінацією ударів поклав суперника на канати. Лише фінальний гонг врятував британця від нокауту. Ентоні добряче дісталось, але й українець отримав не менше. Усик переміг за одноголосним рішенням суддів.
- Олександра та його команда згідні на реванш, але він повинен відбутись в Україні. Промоутер Едді Хірн спершу заявив, що такий варіант малоймовірний. Але згодом розповів, що кияни таки мають шанс побачити на власні очі другий бій між Усиком та Джошуа.