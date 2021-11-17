Меньше всего претензий к линии полузащиты, – Маркевич оценил игру сборной Украины

Сборная Украины заняла второе место в своей группе D и вышла в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал матч против боснийцев.

"Так и должны действовать настоящие профессионалы"

Мирон Маркевич заявил, что футболисты сборной Украины сами виноваты в том, что поединок с боснийцами был столь напряженным.

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По его словам, немало очков игроки национальной команды "разбазарили в поединках с низшими по классу оппонентами".

Именитый тренер вспомнил и о французах.

Нужно отдать должное сборной Франции, которая, выставив боевой состав, взяла верх в параллельном матче, который не имел для нее никакого турнирного значения. Так и должны действовать настоящие профессионалы,

– отметил тренер.

Специалист подчеркнул, что прежде всего необходимо все проанализировать, поскольку в следующих встречах вряд ли удастся избежать кого-то из топов.

"Пока меньше всего претензий к линии полузащиты. А вот над устранением ошибок в центре обороны и при реализации голевых моментов придется серьезно поработать", – подытожил Маркевич.

По итогам восьми матчей, сыгранных в отборочном турнире, украинская сборная ни разу не проиграла, два матча выиграла и шесть раз сыграла вничью.

Жеребьевка стадии плей-офф квалификации ЧМ-2022 состоится 26 ноября, а матчи пройдут в марте 2022 года.