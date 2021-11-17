"Так и должны действовать настоящие профессионалы"

Мирон Маркевич заявил, что футболисты сборной Украины сами виноваты в том, что поединок с боснийцами был столь напряженным.

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По его словам, немало очков игроки национальной команды "разбазарили в поединках с низшими по классу оппонентами".

Именитый тренер вспомнил и о французах.

Нужно отдать должное сборной Франции, которая, выставив боевой состав, взяла верх в параллельном матче, который не имел для нее никакого турнирного значения. Так и должны действовать настоящие профессионалы,

– отметил тренер.

Специалист подчеркнул, что прежде всего необходимо все проанализировать, поскольку в следующих встречах вряд ли удастся избежать кого-то из топов.

"Пока меньше всего претензий к линии полузащиты. А вот над устранением ошибок в центре обороны и при реализации голевых моментов придется серьезно поработать", – подытожил Маркевич.

Обратите внимание! Сборная Украины по футболу со счетом 0:2 в напряженном матче обыграла команду Боснии и Герцеговины в гостевом матче отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.