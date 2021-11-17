"Так і мають діяти справжні професіонали"

Мирон Маркевич заявив, що футболісти збірної України самі винні в тому, що поєдинок з боснійцями був настільки напруженим.

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За його словами, чимало очок гравці національної команди "розбазарили у поєдинках із нижчими за класом опонентами".

Іменитий тренер згадав і про французів.

Потрібно віддати належне збірній Франції, яка, виставивши бойовий склад, взяла гору у паралельному матчі, який не мав для неї жодного турнірного значення. Так і мають діяти справжні професіонали,

– зазначив тренер.

Фахівець наголосив, що насамперед необхідно все проаналізувати, оскільки у наступних зустрічах навряд чи вдасться уникнути когось із топів.

"Поки що найменше претензій до лінії півзахисту. А ось над усуненням помилок у центрі оборони та при реалізації гольових моментів доведеться серйозно попрацювати", – підсумував Маркевич.

Зверніть увагу! Збірна України з футболу з рахунком 0:2 у напруженому матчі обіграла команду Боснії і Герцеговини у гостьовому матчі відбору на xемпіонат світу 2022 року в Катарі.