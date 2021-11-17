"Так і мають діяти справжні професіонали"
Мирон Маркевич заявив, що футболісти збірної України самі винні в тому, що поєдинок з боснійцями був настільки напруженим.
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За його словами, чимало очок гравці національної команди "розбазарили у поєдинках із нижчими за класом опонентами".
Іменитий тренер згадав і про французів.
Потрібно віддати належне збірній Франції, яка, виставивши бойовий склад, взяла гору у паралельному матчі, який не мав для неї жодного турнірного значення. Так і мають діяти справжні професіонали,
– зазначив тренер.
Фахівець наголосив, що насамперед необхідно все проаналізувати, оскільки у наступних зустрічах навряд чи вдасться уникнути когось із топів.
"Поки що найменше претензій до лінії півзахисту. А ось над усуненням помилок у центрі оборони та при реалізації гольових моментів доведеться серйозно попрацювати", – підсумував Маркевич.
- За підсумками восьми матчів, зіграних у відбірковому турнірі, українська збірна жодного разу не програла, два матчі виграла і шість разів зіграла внічию.
- Жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 26 листопада, а матчі відбудуться у березні 2022 року.