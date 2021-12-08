Петраков включил в заявку двух молодых игроков

Футболистам сборной Украины, которые могут сыграть против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022, нужно оформить британские визы. Ранее стало известно, что Петраков внес в заявку Михаила Мудрика из Шахтера.

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Кроме Мудрика, Петраков включил в список футболистов сборной Украины, которым нужно оформить визу – вратаря Шахтера Анатолия Трубина и защитника Динамо Александра Сироту.

Статистика Трубина и Сироты в сборной

Анатолий Трубин дебютировал за сборную Украины 31-го марта в матче против Казахстана (1:1). Всего на его счету два матча в футболке "сине-желтых", в которых он дважды пропустил.

"Динамовец" Александр Сирота дебютировал за сборную 8 марта 2021 года и пока провел только одну игру.

Сборная Украины сыграет в плей-офф ЧМ-2022

По итогам отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины заняла второе место в группе D. "Сине-желтые" попытаются пробиться на Мундиаль в Катаре через раунд плей-офф.

В полуфинале плей-офф Украина в Глазго сыграет против Шотландии. В потенциальном финале, который Украине предстоит играть на выезде, наша сборная может сыграть против победителя пары Уэльс – Австрия.

Матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоятся 24 – 29 марта 2022 года.