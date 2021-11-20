Мельник получила первую награду на Чемпионате мира по каратэ-2021

Украинская каратистка Галина Мельник завоевала сборной первую медаль Чемпионата мира по кумитэ в категории до 68 килограммов. Украинка уверенно победила австрийку в финальной схватке.

Для украинки это лучший результат в карьере

Эта медаль является первой наградой для Украины на Чемпионате мира по каратэ-2021.

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В первом раунде львовянка одолела испанку Адриану Хиль (3:2), во втором она победила португалку Флавию Рибейро (5:1). Далее Галина уступила вице-чемпионке Олимпийских игр Ирине Зарецкой (0:2) – бывшей украинке, которая сейчас выступает за Азербайджан.

А благодаря победе над бельгийкой Несрине Бугрин (8:1) и бразильянкой Анной Преццоти (3:3) Мельник получила право побороться за медаль.

В "бронзовом" финале соперницей Мельник была чемпионка мира 2016 года, австрийка Алиса Бухингер. Украинка победила соперницу со счетом 3:0.

Для Галины эта награда является наивысшим достижением в карьере. Интересно, что украинка участвовала в Чемпионате мира в 2018 году и заняла тогда пятое место.

Для Украины это пятая медаль за всю историю участия в чемпионатах мира по каратэ и четвертая бронзовая.

Также в субботу, 20 ноября, за "золото" сразится Анита Серегина (до 61 килограмма).