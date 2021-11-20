Для українки це найкращий результат у кар'єрі

Ця медаль є першою нагородою для України на чемпіонаті світу з карате-2021.

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В першому раунді львів'янка здолала іспанку Адріану Хіль (3:2), у другому вона перемогла португалку Флавію Рібейро (5:1). Далі Галина поступилася віцечемпіонці Олімпійських ігор Ірині Зарецькій (0:2) – колишній українці, яка наразі виступає за Азербайджан.

А завдяки перемозі над бельгійкою Несріне Буґрін (8:1) та бразилійкою Анною Преццоті (3:3) Мельник отримала право поборотися за медаль.

У "бронзовому" фіналі суперницею Мельник була чемпіонка світу 2016 року, австрійка Аліса Бухінґер. Українка перемогла суперницю з рахунком 3:0.

Для Галини ця нагорода є найвищим досягненням у кар'єрі. Цікаво, що українка брала участь у чемпіонаті світу в 2018 році й посіла тоді п'яте місце.

Для України це п'ята медаль за всю історію участі в чемпіонатах світу з карате та четверта бронзова.

Варте уваги! Також у суботу, 20 листопада, за "золото" битиметься Аніта Серьогіна (до 61 кілограма).