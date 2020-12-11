Мексиканец грубо нокаутировал земляка с окровавленным лицом: видео
В Мексике состоялся бой между Луисом Торресом и Хуаном Ортисом. Первый уже в третьем раунде победил соперника.
Мексиканские боксеры, выступающие в легком весе, вышли на ринг в Сан-Карлосе. Бой длился всего три раунда, пишет 24 канал.
Вот так Американец трижды побывал в нокдауне и едва пришел в себя после глубокого нокаута: видео
Жесткий нокаут
Боксеры активно начали бой и держали такую интенсивность на ринге. В третьем раунде судья остановил поединок. На канвасе началась брутальная схватка от агрессивных боксеров.
Торрес набросился на соперника, мощно пробивая по корпусу и голове конкурента. Ортис тоже не отсиживался в защите, но делал это не так удачно.
Он упал на канвас после жесткой комбинации ударов от Торреса. Рефери сразу остановил поединок – нокаут. У Хуана было окровавленное лицо. А Луис праздновал победу на канатах.
Поделиться новостью