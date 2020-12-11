В Мексике состоялся бой между Луисом Торресом и Хуаном Ортисом. Первый уже в третьем раунде победил соперника.

Мексиканские боксеры, выступающие в легком весе, вышли на ринг в Сан-Карлосе. Бой длился всего три раунда, пишет 24 канал.

Вот так Американец трижды побывал в нокдауне и едва пришел в себя после глубокого нокаута: видео

Жесткий нокаут

Боксеры активно начали бой и держали такую интенсивность на ринге. В третьем раунде судья остановил поединок. На канвасе началась брутальная схватка от агрессивных боксеров.

Торрес набросился на соперника, мощно пробивая по корпусу и голове конкурента. Ортис тоже не отсиживался в защите, но делал это не так удачно.

Он упал на канвас после жесткой комбинации ударов от Торреса. Рефери сразу остановил поединок – нокаут. У Хуана было окровавленное лицо. А Луис праздновал победу на канатах.