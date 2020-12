Koreano Luis Torres Luis Torres 10-0 won by BRUTAL KO vs Juan Marcos Rodriguez Ortiz in Mexico



Streaming Details:https://t.co/DnXANf2NR9



#бокс #box #มวย #拳擊 #拳击 #Tinju #TTR #video #news #The13thRound #BoxingHistory #Fight #Stream @RealRoyJonesJr pic.twitter.com/gFnC02Ptav