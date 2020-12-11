У Мексиці відбувся бій між Луїсом Торресом та Хуаном Ортісом. Перший вже у третьому раунді переміг суперника.

Мексиканські боксери, які виступають у легкій вазі, вийшли на ринг у Сан-Карлосі. Бій тривав лише три раунди, пише 24 канал.

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Жорсткий нокаут

Боксери активно розпочали бій та тримали таку інтенсивність на ринзі. У третьому раунді суддя зупинив поєдинок. На канвасі розпочалась брутальна сутичка від агресивних боксерів.

Торрес накинувся на суперника, потужно пробиваючи по корпусу та голові конкурента. Ортіс теж не відсиджувався у захисті, але робив це не так вдало.

Він впав на канвас після жорсткої комбінації ударів від Торреса. Рефері відразу зупинив поєдинок – нокаут. У Хуана було закривавлене обличчя. А Луїс святкував перемогу на канатах.