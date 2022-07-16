Швед забил сумасшедший "сухой лист" прямым ударом с углового: безумное видео
Мехелен 16 июля провел товарищеский матч против Вольфсбурга. В составе бельгийского клуба классную игру издал украинец Марьян Швед.
Невероятный матч украинца
25-летний правый вингер вышел в стартовом составе Мехелена и полностью отблагодарил тренера за доверие. Марьян Швед оформил за собой "гол плюс пас", пишет 24 канал.
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В первом тайме немецкий Вольфсбург наколотил сопернику четыре гола. Зато бельгийцы ответили только мячом украинца.
На 43-й минуте Швед пошел выполнять угловой и прямым ударом со стандарта закрутил мяч под дальнюю стойку ворот "волков". Марьян забил "сухое письмо". Далеко не каждый день можно увидеть такие безумные голы с нулевых углов.
Этот мяч в раздевалку только разозлил хозяев, которые после перерыва забили еще дважды. Сначала Эрнандес сделал счет 2:4, а уже на 78-й минуте Хайреманс сбавил преимущество Вольфсбурга лишь до одного гола – 3:4. Именно с таким счетом закончился товарищеский матч. Досадное поражение Мехелена.
Отметим, что Швед не только записал свою фамилию на табло, но и отличился ассистом в третьем голе команды. Марьян отдал верховую передачу с фланга прямо на голову Хайреманса.
Видеообзор матча (гол Шведа с 45:25, а результативная передача Марьяна с 1:40.17)
Интересно, что недавно СМИ сватали Шведа в Шахтер. Вроде бы новоиспеченный тренер "горняков" Игорь Йовичевич лично заинтересован в таком трансфере бывшего футболиста Карпат.
Швед в шутку отреагировал на эти слухи. Марьян заверил, что готов приехать в Шахтер даже на велосипеде, если эта информация станет правдой.
Карьера Шведа в Мехелене
- Марьян выступает за бельгийский клуб с августа 2020 года. Но тогда украинец выступал за Мехелен только на правах аренды. Контракт Шведа принадлежал Селтику.
- Правый вингер зарекомендовал себя и заставил Мехелен оформить полноценный трансфер, состоявшийся в июле 2021 года.
- В прошлом сезоне отыграл за бельгийцев 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал столько же ассистов.
- Контракт Шведа с Мехеленом рассчитан до конца июня 2024 года.