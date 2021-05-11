Швед продовжить вражати у Бельгії

Мар'ян Швед після завершення орендної угоди з Мехеленом може залишитись у чемпіонаті Бельгії. У клубі роблять усе можливе, щоб домовитись із Селтіком щодо трансферу.

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Контракт правого вінгера з Селітком розрахований до 30 червня 2023 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Шведа у 1 мільйон євро.

Угода з командою з Бельгії спливає у кінці червня 2021 року. Українець проводить доволі класний період кар'єри у бельгійському клубі. У цьому сезоні колишній гравець львівських Карпат зіграв за Мехелен 21 поєдинок, у яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

Футболіст щиро зізнався, що перехід у Селтік став помилкою у його кар'єрі. Водночас крім шотландців Мар'яном цікавився бельгійський Гент, який пропонував більш привабливі умови, але Швед обрав Шотландію.

Мехелен» хоче зберегти Шведа у складі ще мінімум на сезон. Однак у клубі занепокоєні, що перемовини з шотландцями можуть зірватись через те, що Селтік ніяк не може визначитись із новим головним наставником. Також у клубі повинні відбутись ще одні серйозні кадрові зміни. У команду повинен прийти новий технічний директор.

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Керівництво Мехелена налаштовано провести серйозну розмову з представниками Селтіка. Майбутня доля Шведа вирішиться найближчими днями.

У нас є два орендованих гравці – Мар'ян Швед та Ферді Дрейф. Обидва сказали, що хочуть залишитися в Мехелені і у наступному сезоні. Тому ми повинні зрозуміти, що думають з цього приводу Селтік та АЗ, хочемо спробувати домовитися з ними. Сподіваємося, що отримаємо новини вже найближчими днями,

– прокоментував ситуацію головний тренер Мехелена Воутер Вранкен.

Мехелен після другого туру другого етапу чемпіонату Бельгії посідає у групі 3 місце. У їх активі одна нічия та така ж кількість перемог.