Син Шумахера став чемпіоном Формули-2
Мік Шумахер, син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, завоював титул чемпіона Формули-2. 21-річний німецький гонщик став чемпіоном у складі команди Prema Racing.
На автодромі "Сахір" у Бахрейні 6 грудня завершилася друга гонка вікенду Формули-2 та водночас остання у сезоні-2020. Про це повідомляє 24 канал.
Варте уваги Як маленький Мік Шумахер вперше сів за кермо зі своїм легендарним батьком: щемливе відео
Гонка склалася невдало для претендентів на титул – Міка Шумахера та Каллума Айлотта.
Мік Шумахер провалив стартові кола і був змушений заїхати на піт-стоп за новими шинами. У результаті Мік фінішував лише 18-м і міг втратити титул.
Каллум Айлотт, який також претендував на титул, не зміг скористатися шансом. Йому потрібно було фінішувати на подіумі, з чим він не впорався.
Британець зіткнувся з підвищеним зносом гуми й до кінця гонки втратив багато позицій, прийшовши до фінішу лише на десятій позиції.
Це дозволило Міку Шумахеру стати чемпіоном серії 2020 року.
Після перемоги німець не стримував емоцій та розплакався. Також Міка привітали члени Ferrari, де його батько здобув найбільшу славу.
Уже в новому сезоні Шумахер буде виступати у Формулі-1. Німецький гонщик підписав контракт з командою Haas.
Поділитися новиною