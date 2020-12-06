Мік Шумахер, син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, завоював титул чемпіона Формули-2. 21-річний німецький гонщик став чемпіоном у складі команди Prema Racing.

На автодромі "Сахір" у Бахрейні 6 грудня завершилася друга гонка вікенду Формули-2 та водночас остання у сезоні-2020. Про це повідомляє 24 канал.

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Гонка склалася невдало для претендентів на титул – Міка Шумахера та Каллума Айлотта.

Мік Шумахер провалив стартові кола і був змушений заїхати на піт-стоп за новими шинами. У результаті Мік фінішував лише 18-м і міг втратити титул.

Каллум Айлотт, який також претендував на титул, не зміг скористатися шансом. Йому потрібно було фінішувати на подіумі, з чим він не впорався.

Британець зіткнувся з підвищеним зносом гуми й до кінця гонки втратив багато позицій, прийшовши до фінішу лише на десятій позиції.

Це дозволило Міку Шумахеру стати чемпіоном серії 2020 року.

Mick Schumacher, 2020 Formula 2 Champion



The moment @SchumacherMick has worked all year towards #SakhirGP #F2 pic.twitter.com/skakHj6O6X — Formula 2 (@FIA_F2) December 6, 2020

Після перемоги німець не стримував емоцій та розплакався. Також Міка привітали члени Ferrari, де його батько здобув найбільшу славу.

Уже в новому сезоні Шумахер буде виступати у Формулі-1. Німецький гонщик підписав контракт з командою Haas.