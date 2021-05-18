Небольшой, всего с 14-ю тысячами населения городок Подебрады в Чехии в 20-30-е годы прошлого столетия стал пристанью для немалого количества украинских интеллигентов, бежавших к западу от советской оккупации. За счет чехословацкого правительства там даже была основана Украинская хозяйственная академия, которую возглавлял отец поэтессы Елены Телиги Иван Шовгенов. Можно сказать, что благодаря этому городу и этому заведению Украина смогла уберечь свой интеллектуальный потенциал в годы самых тяжелых времен сталинщины.

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В последние годы украинцы являеются частыми гостями в Подебрадах учитывая то, что там постоянно проходят соревнования по спортивной ходьбе, виде, в котором Украина на предстоящих Олимпийских играх в Токио небезосновательно рассчитывает получить первые в независимой истории медали.

В частности в минувшие выходные на улицах города скороходы разыгрывали награды командного чемпионата Европы. Украинцы, получив две медали, выступили в Чехии довольно удачно. Серебром на дистанции 20 км отличилась женская команда в составе Елены Собчук. Людмилы Оляновской и Анны Шевчук. Бронзу на дистанции 50 км среди мужчин Украине принесли Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Игорь Главан и Антон Радько.

Кроме того, на мужской дистанции 20 км украинцы остановились на четвертом месте. Нашу команду представляли Эдуард Забуженко, Иван Лосев и Виктор Шумик. При этом Забуженко, заняв личное девятое место, показал второе свое время в карьере – 1:20.43.

Стоит также добавить, что украинская сборная выступала в Чехии не самым сильным составом. Дело в том, что уже по прибытии в Подебрады положительный тест на коронавирус сдала Тамара Гаврилюк. Вместе с ней на изоляцию были отправлены Назар Коваленко и Надежда Боровская, которые сидели в самолете рядом. При этом нашим скороходам повезло больше, чем за неделю до того метателям, которые собирались выступить на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям в хорватском Сплите. Из-за положительного теста Александра Иваненко организаторы не допустили к выступлению команду в целом.

Жизнь в стрессе

Вернувшись домой с медалями, наши скороходы не выглядели уж слишком счастливыми. Дело в том, что в олимпийский год испытания для них только начинаются. Особенно для тех, кто еще не отобрался на Игры в Токио. Речь прежде всего не только о внешнем, но и о внутреннем отборе. На женской дистанции 20 км олимпийский норматив выполнили сразу шесть девушек и в течение ближайшего месяца тренерам придется определить трех самых достойных. Конечно, тренерский штаб ожидал, что определенную ясность внесет чемпионат Европы в Подебрадах. Однако там все украинское трио преодолело дистанцию на удивление ровно. Первой из украинок и шестой в общем зачете стала Елена Собчук (1:29.54). Лишь в двух секундах позади финишировали Анна Шевчук и Людмила Оляновская. По фотофинишу Шевчук стала седьмой, а Оляновская заняла восьмое место. Кроме них, олимпийский норматив выполнили Мария Сахарук, Надежда Боровская и Инна Лосева (Кашина), которые в Подебрадах не стартовали.

Людмила Оляновская, Елена Собчук и Анна Шевчук / Фото автора

"Рассчитывали, что одна из девушек пройдет дистанцию чуть быстрее, – признается старший тренер сборной Украины по спортивной ходьбе Денис Тобиас. – Однако такая внутренняя конкуренция – это приятные хлопоты. В Подебрадах было приятно наблюдать, когда вместе идут три испанки, а за ними – три украинки. Это была красивая борьба, которая со стороны смотрелась очень эффектно. Испанки пока были объективно немного сильнее. У них более высокие и текущие результаты, и личные рекорды. Однако наше серебро тоже является большим достижением, потому что на женской "двадцатке" Украина оставалась командой без медалей 11 лет".

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"Рассчитывала пройти в Чехии лучше, – говорит Елена Собчук. – Во время горной подготовки в Кыргызстане мы хорошо подготовились. С одной стороны, я прошла со стабильным временем, с которым иду в третий раз за последние три месяца. Но хотела улучшить личный, установленный год назад рекорд (1:29.12). Но радует командное достижение – Украина среди женщин не попадала в призеры таких соревнований очень давно.

А лучшее свое время теперь уже рассчитываю показать на чемпионате Украины в Сумах. Там мне надо либо выиграть, либо улучшить два лучших, кроме меня, в рейтинге результата. У меня сейчас третье время в Украине, но третьей на Олимпиаду поедет та девушка, которая станет чемпионкой Украины. Расслабляться при таких условиях нельзя.

С другой стороны, в Сумах будет четвертый старт за неполных четыре месяца. Между тем – постоянная отработка, изнурительная работа. Отдыха нет вообще, уже привыкла жить в стрессе. Сейчас надо настраиваться на решающий рывок, отдать последние силы. А надо сохранить силы и до самой Олимпиады, чтобы достойно выступить в Токио. Надеюсь, отберусь туда, а после чемпионата Украины, перед заключительным этапом подготовки восстановлю силы хотя бы частично.

Могу сказать, что понимая, насколько высока конкуренция, я готова ко всему. На Олимпиаду поедут лучшие. Каждая из нас это понимает и это было видно в частности во время старта в Подебрадах, где все наши девушки поддерживали друг друга".

Елена Собчук и Анна Шевчук / Фото автора

"Своим выступлением довольна где-то наполовину, – говорит Анна Шевчук. – Это был мой второй, после выхода из декрета, командный чемпионат Европы. Седьмое место среди таких сильных соперниц – результат неплохой, как для возобновления карьеры. Но шлось тяжело, я перетерпела очень много сложных моментов и смогла догнать наших девушек, собрав в кулак все силы. А Люду Оляновскую на финише даже опередила.

Сейчас у меня по мировому рейтингу второй результат, поэтому когда увидела после 15 км, что никто из наших девушек до моего времени не дотягивается, могла бы успокоиться. Но, однако, хотела на много не отстать. Внутренняя конкуренция для меня сейчас даже важнее, чем внешняя. Будем бороться до последнего мгновения.

Следующий старт у нас запланирован на 6 июня в Сумах, но я в нем, очевидно, не буду учавствовать. Имею проблемы со здоровьем, должна подлечиться. Если мне повезет и никто из девушек моего времени не улучшит, все будет в порядке. Рассчитываю, что буду выступать на Олимпиаде, но при этом конкуренция на отношение к девушкам не влияет. С Еленой Собчук мы вообще подруги. Мы всегда делим в отеле номера. Хорошие отношения у меня и с Людой Оляновской".

Людмила Оляновская / Фото автора

"Конкурентки мы только на трассе, – добавляет Оляновская. – Пакостей друг другу мы точно делать не будем. Об этом не может быть речи. До откровенных ссор и рукоприкладства дело тоже не доходит. Сейчас конкуренция влияет таким образом, что мы одновременно стартуем и финишируем. При том что боремся и стараемся сделать отрыв.

В целом впечатления от соревнований в Подебрадах у меня весьма положительные. Эту трассу я уже знаю. Она великолепная, скоростная. Хотелось на ней получить пропуск на Олимпиаду. Но поскольку финишировали с Еленой и Аней секунда в секунду, продолжим борьбу на чемпионате Украины в Сумах.

По себе могу сказать, что вроде и готова неплохо, но постоянно что-то мешает – где-то погодные условия, иногда перебираю с нагрузками на тренировках. Ко всему месяц назад еще и переболела Covid-19. Это не оправдание сегодняшнему результату, но как говорит мой тренер Анатолий Соломин, "стабильность – признак класса". В этом сезоне стартовала трижды и каждый раз показывала похожее время– 1:29.50, 1:29,53, 1:29.56. Конечно, попробую на чемпионате Украины пройти быстрее, но слишком выше головы во время подготовки прыгать не будем. До старта остается всего три недели. Важно не перетренироваться. Минимум неделя должна быть восстановительной, а дальше начнется подходящая работа".

Трудный выбор

Зато на 50-километровой дистанции у мужчин два из трех участников Олимпиады от Украины уже известны. Один из них – уроженец села Верхняя Калушского района Ивано-Франковской области Марьян Закальницкий – от участия в командном чемпионате Европы даже был освобожден. Дело в том, что Марьян, который в 2018-м получил первое в независимой украинской истории континентальное золото в личном зачете, отмечается стабильно высокими результатами и выглядит безоговорочным лидером нашей команды с ходьбы на 50 км. А вот вторую олимпийскую путевку забронировал за собой волынянин Иван Банзерук. В воскресенье в Подебрадах он долгое время лидировал, но не удержал преимущества и финишировал 11-м – 3:53.51. Что, впрочем, поспособствовало получению командной бронзы.

Иван Банзерук / Фото автора

"Поставил бы себе пятерку по десятибалльной системе, – комментирует свое выступление Банзерук. – Была бы личная медаль – оценка была бы выше. В 2017-м я на похожих соревнованиях победил, поэтому на этот раз тоже настраивался на личную победу. К сожалению, не удалась концовка дистанции. В конце концов, учитывая, что это олимпийский год и вся подготовка направлена на то, чтобы удачно выступить в Токио, слишком не расстраиваюсь. Думаю, сейчас до самых высоких результатов немного не дотягиваю психологически. Работаем дальше.

Знаете, что для меня важно? Что в Подебрадах я показал, что имею чистую технику ходьбы. А то украинские судьи заставили в этом усомниться. Осенью они сняли меня с дистанции на чемпионате Украины, на недавнем отборе в Луцке снова поставили в пит-лейн. Понимаете, на соревнованиях за рубежом у меня проблемы были разве очень давно, в начале карьеры. А в Украине судьи почему-то наказывают постоянно. Мне трудно понять, почему так происходит. Это давит психологически".

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Заметим, что за еще одну лицензию на 50-километровой дистанции поспорят иванофранковец Валерий Литанюк, который в Подебрадах финишировал 13-м (3:55.45), а также Игорь Главан, который четыре года назад был вторым на этой трассе и какому принадлежит рекорд Украины. На этот раз он финишировал 17-м (3:58.12).

"На предыдущем чемпионате Европы Украина на 50-ти километрах тоже получила бронзу, поэтому мы надеялись, что в Подебрадах выступим минимум не хуже, – комментирует Денис Тобиас. – Другое дело, что сейчас мы претендовали и на медали высшего сорта. Банзерук долгое время тянул лидирующую группу. Но на последних десяти километрах у него возникли проблемы с желудком. Дистанцию Иван завершал на морально-волевых. Банзерук – боец, он входит в ряды сборной последних лет 10. Он нас не подводит.

Оправдал ожидания и Литанюк. Перед чемпионатом Европы мы приняли непростое решение – взять на соревнования Валерия, а не участника трех Олимпиад, 36-летнего Сергея Будза. Соревнования показали, что мы не ошиблись. Теперь, на заключительном этапе посмотрим, кто в нашей команде поедет на Олимпиаду третьим – Литанюк или Главан".

Заметим, что на дистанции 20 км среди мужчин олимпийские нормативы выполнили Эдуард Забуженко и Иван Лосев. На ближайшем чемпионате Украины к ним попытается присоединиться кто-то еще.

"Подытоживая выступление на командном чемпионате Европы, могу сказать, что две медали в команде – это хорошо, – говорит Денис Тобиас. – До старта вся команда перенервничала. Могли взять и три награды, но на 20-километровой дистанции среди мужчин потеряли медаль перед самым финишем. Сборной Германии мы проиграли лишь очко. Мы довольны тем, что увидели свой текущий уровень".

Выбор без выбора

Кроме того, все украинские скороходы ближайшее время вынуждены будут вакцинироваться от Covid-19. Это вынужденная мера, хотя риск, что из-за побочного эффекта вакцинации атлеты выпадут на некоторое время из тренировочного процесса, существует. Однако непривитых лиц на Игры не допустят.

"Буду вакцинироваться, – говорит Людмила Оляновская. – Думаю, что после того, что перенесла и через месяц стартовала, хуже уже не будет. Под аппаратом ИВЛ не лежала, но 14 дней было очень трудно – высокая температура, нарушены все естественные процессы. Мы переболели всей семьей. Знаете, даже после этого я боюсь не еще раз заболеть, не осложнений после прививки, а отмены Олимпиады. Для спортсменов этот старт – самый главный в жизни. Все люди боятся не умереть, а мы волнуемся, чтобы не отменили соревнований".

"Во время медосмотра в Киеве сдавала тест на антитела и оказалось, что болезнь я перенесла, но не почувствовала этого, – говорит Елена Собчук. – Вакцинироваться буду, если отберусь на Олимпиаду".

"Не знаю, может, болел коронавирусом, но болезнь прошла бессимптомно, – говорит Иван Бензерук. – Тест на антитела не сдавал. 18 мая буду проходить первую вакцинацию. Сознательно оттягивал этот миг до завершения чемпионата Европы. Посмотрю, какой будет реакция. До Олимпиады еще есть время. Даже если будут побочные эффекты, восстановить форму еще успею. К Олимпиаде готовимся как к обычным соревнованиям, без присущего мандража. Думаю, если в Токио смогу пройти по своему лучшему результату, то смогу претендовать на медали. Признаюсь, мне уже даже не верится, что Олимпиада может состояться. Готовимся и не знаем к чему. Хорошо, хоть чемпионат Европы состоялся, а дальше будет видно".

"Буду вакцинироваться уже после того, как буду знать, попадаю ли на Олимпиаду, – говорит Анна Шевчук. – Сейчас могу этот миг отложить. Коронавирусом еще не болела. Если попаду на Игры, то выбора, прививаться или нет – не будет. А не попаду – еще вопрос".

"Некоторые наши спортсмены уже вакцинировались и, к счастью, избежали побочных эффектов, – добавляет Денис Тобиас. – Для меня самого первая вакцинация прошла безболезненно. Поэтому, надеемся, сформировав по итогам чемпионата Украины, который состоится 6 июня, состав команды на 20-километровой дистанции среди женщин, спокойно отправимся в Кыргызстан, где в условиях высокогорья проведем заключительный этап подготовки к Олимпийским играм".

Добавим, что старт Олимпиады в Токио запланирован на 23 июля.