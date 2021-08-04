Медали нет, завтра обо мне забудут, – бегунья Рыжикова оценила 5 место на Олимпиаде
Источник:"Суспільне"
Анна Рыжикова пятой финишировала в финале 400 метров с барьерами на Олимпиаде-2020. Украинка прокомментировала свое выступление в Токио.
"Я перед собой честная, выложилась на все проценты"
Олимпиада-2020 стала для 31-летней легкоатлетки особенной. Анна Рыжикова вернулась к выступлениям на олимпийских соревнованиях. Последний раз украинка принимала участие в Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне.
Как это было Рыжикова и Ткачук – в топ-6 Олимпиады в историческом забеге с барьерами для Украины
Украинка осталась довольна своим выступлением. Пятое место на Олимпиаде – высокий результат при такой серьезной конкуренции. Однако спортсменка отметила, что отсутствие медали означает, что о ней завтра никто и не вспомнит.
Я перед собой честная, выложилась на все проценты, что возможно. Боролась. Результат – не могу сказать, что я себя где-то пожалела или допустила грубые ошибки. Это высокий результат, очень высокий результат и конкуренция. Понимаю, что нет медали, и завтра обо мне все забудут, но пятое место на Олимпиаде – очень высокий и крутой результат. Давно такого не было Олимпиаде,
– призналась Рыжикова.
"Олимпийские игры – совсем другие соревнования"
Ане не удалось улучшить лучший результат в карьере. Но время 53.48, которое она показала в финале, является вторым лучшим для Рыжиковой.
"Олимпийские игры – совсем другие соревнования, психологическое давление и здесь, я себя не успокаиваю, такие нам сделались тяжелые условия, бегать очень рано. А сегодня даже на стадионе для разминки повторяли, что самый жаркий день, заходите в тень, охлаждайтесь. Сделала все, что смогла", – отметила украинка.
- Другая украинская бегунья Виктория Ткачук финишировала 6-й и превзошла свое лучшее время. Забег был историческим для Украины. Впервые в истории Олимпиад наша страна имела сразу двух представительниц в финале этой дисциплины.