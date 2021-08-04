"Будто был финал А и финал Б"
Виктория Ткачук прокомментировала свое выступление в финале и личный рекорд. Украинка осталась в шоке от результатов, которые показали легкоатлетки лидерской тройки.
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Будто был финал А и финал Б. Они бежали отдельно, а мы с девчонками отдельно. Рада за то, что именно в финале показала свой лучший. Резервы есть, поэтому нужно улучшать результат,
– призналась спортсменка.
"При пустых трибунах каждое сообщение вспоминается"
Виктория рассказала, что не все пошло по плану, было выполнено несколько ошибок, которые она с тренером будет анализировать. Она не претендовала на центральные дорожки. Нет разницы, по какой дорожке бежать, если всюду равные условия.
Ткачук искренне благодарна всем за поддержку и теплые слова. При пустых трибунах каждое сообщение было перед глазами украинок.
Передаю привет родителям, друзьям, знакомым. Спасибо за поддержку, мы чувствуем, при пустых трибунах каждое сообщение вспоминается,
– сказал Виктория.
- Для Ткачук эта Олимпиада стала второй в карьере. В 2016 году в Рио бегунья прекратила выступления в полуфинале.