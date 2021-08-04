"Будто был финал А и финал Б"

Виктория Ткачук прокомментировала свое выступление в финале и личный рекорд. Украинка осталась в шоке от результатов, которые показали легкоатлетки лидерской тройки.

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Будто был финал А и финал Б. Они бежали отдельно, а мы с девчонками отдельно. Рада за то, что именно в финале показала свой лучший. Резервы есть, поэтому нужно улучшать результат,
призналась спортсменка.

"При пустых трибунах каждое сообщение вспоминается"

Виктория рассказала, что не все пошло по плану, было выполнено несколько ошибок, которые она с тренером будет анализировать. Она не претендовала на центральные дорожки. Нет разницы, по какой дорожке бежать, если всюду равные условия.

Ткачук искренне благодарна всем за поддержку и теплые слова. При пустых трибунах каждое сообщение было перед глазами украинок.

Передаю привет родителям, друзьям, знакомым. Спасибо за поддержку, мы чувствуем, при пустых трибунах каждое сообщение вспоминается,
сказал Виктория.

  • Для Ткачук эта Олимпиада стала второй в карьере. В 2016 году в Рио бегунья прекратила выступления в полуфинале.