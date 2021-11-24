Мбаппе забил гол в ворота Мансити, пробив между ног голкиперу: эффектное видео
24 ноября 2021 , 23:31Читати новину українською
Источник:24 канал
Открыть счет в матче Манчестер Сити – ПСЖ в Лиге чемпионов в среду, 24 ноября, удалось гостям. Во втором тайме отличился Килиан Мбаппе.
Голевой сериал Мбаппе
Мбаппе удалось забить гол в ворота Мансити на 50-й минуте матча. После атаки гостей мяч отлетел к нападающему после ряда рикошетов.
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Первым касанием Мпаббе принял мяч, а вторым пробил между ног Эдерсону. Родри пытался заблокировать полет мяча, но не дотянулся.
Видео гола Мбаппе
Стоит отметить, что это пятый матч подряд, в котором Мбаппе забивает гол.
- 6 ноября он забил в ворота Бордо. В этом матче он также отметился двумя результативными передачами, а ПСЖ победил 3:2
- 13 ноября Мбаппе записал в актив четыре гола и результативный пас в матче за сборную Франции против Казахстана 0 победу 8:0
- 16 ноября в матче за сборную против Финляндии Мбаппе забил сам и ассистировал Бензема
- 20 ноября ПСЖ победил Нант. Мбаппе в этом матче открыл счет на второй минуте. А во втором тайме, когда парижане играли в меньшинстве, Мбаппе отдал результативный пас на Месси.