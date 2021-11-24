Голевой сериал Мбаппе

Мбаппе удалось забить гол в ворота Мансити на 50-й минуте матча. После атаки гостей мяч отлетел к нападающему после ряда рикошетов.

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Первым касанием Мпаббе принял мяч, а вторым пробил между ног Эдерсону. Родри пытался заблокировать полет мяча, но не дотянулся.

Видео гола Мбаппе

Стоит отметить, что это пятый матч подряд, в котором Мбаппе забивает гол.