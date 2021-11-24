Дубль Джеко

В первом тайме арбитр не засчитал гол Перишича из-за офсайда у Дармиана во время атаки. Во втором тайме арбитр не засчитал гол Мартинеса – Лаутаро толкал в спину Матвиенко во время навеса.

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Но после этого уже причин не засчитывать голы в ворота Шахтера у арбитра не было.

На 61-й минуте очередная атака Интера привела к тому, что Дармиан пробивал с угла штрафной. Его удар заблокировали. Но мяч отлетел к Джеко, который нанес мощный удар из пределов штрафной. Трубин не спас.

Видео первого гола Джеко



За шесть минут счет на табло уже был 2:0. И снова отличился Джеко. На этот раз после навеса с фланга он выиграл борьбу за позицию и головой отправил мяч в ворота.

Видео второго гола Джеко



Матч так и закончился победой Интера со счётом 2:0. Шахтер вылетает из Лиги чемпионов. И не попадает в Лигу Европы.