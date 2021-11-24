Гольовий серіал Мбаппе

Мбаппе вдалося забити гол у ворота МанСіті на 50-й хвилині матчу. Після атаки гостей м'яч відлетів до нападника після ряду рикошетів.

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Першим дотиком Мпаббе прийняв м'яч, а другим пробив поміж ніг Едерсону. Родрі намагався заблокувати політ м'яча, але не дотягнувся.

Відео голу Мбаппе



Варто відзначити, що це п'ятий матч поспіль, в якому Мбаппе забиває гол.