Гольовий серіал Мбаппе
Мбаппе вдалося забити гол у ворота МанСіті на 50-й хвилині матчу. Після атаки гостей м'яч відлетів до нападника після ряду рикошетів.
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Першим дотиком Мпаббе прийняв м'яч, а другим пробив поміж ніг Едерсону. Родрі намагався заблокувати політ м'яча, але не дотягнувся.
Відео голу Мбаппе
Варто відзначити, що це п'ятий матч поспіль, в якому Мбаппе забиває гол.
- 6 листопада він забив у ворота Бордо. В цьому матчі він також відзначився двома результативними передачами, а ПСЖ переміг 3:2
- 13 листопада Мбаппе записав в актив чотири голи та результативний пас у матчі за збірну Франції проти Казахстану 0 перемогу 8:0
- 16 листопада у матчі за збірну проти Фінляндії Мбаппе забив сам і асистував Бензема
- 20 листопада ПСЖ переміг Нант. Мбаппе в цьому матчі відкрив рахунок на другій хвилині. А у другому таймі, коли парижани грали в меншості, Мбаппе віддав результативний пас на Мессі.